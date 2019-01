Conhecida como uma das musas de Saint Laurent, foi em 1965 que a história de Catherine Deneuve se cruzou com a do designer. Nesse ano, a Vogue descreveu a atriz como "simples como o abecedário" e, com base nessa simplicidade, foi a Saint Laurent que Catherine pediu um vestido para usar quando conhecesse a rainha de Inglaterra. A atriz e o designer ficaram amigos até à morte de Yves Saint Laurent, em 2008, mas Deneuve continuou a acompanhar a marca.

A atriz decidiu agora vender algumas das suas peças Yves Saint Laurent na leiloeira Christie's, uma excelente oportunidade para os amantes da marca comprarem um capítulo da sua história. No catálogo podemos encontrar coordenados da famosa coleção Ballet Russes ou um vestido de lantejoulas que Deneuve usou em Cannes em 2000. A venda ao vivo acontece esta quinta, 24 de janeiro, mas as vendas online prolongam-se até quarta, 30.