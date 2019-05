Juliana Bezerra revela primeiras joias de casamento

A artista joalheira Juliana Bezerra assinala a temporada de casamentos de verão com uma coleção dedicada a este momento de celebração do amor nos pequenos detalhes. Assim nasce a coleção La Fête, onde figuram peças que tanto podiam ter sido descobertas nos baús das avós, mas também peças únicas com traços minimalistas e avant-garde.





Artilharia 1, 51, em Lisboa.

Da coleção surgem peças como argolas com texturas, pendentes adornados com pedrarias, brincos de formato extra grande, ou as tradicionais pulseiras. As pulseiras, em prata e prata dourada, são trabalhadas ao pormenor e ganham desenhos alusivos à natureza, como os ganchos para prender o cabelo, uma novidade no portfólio da artista. A fusão entre o tradicional e o moderno assinala-se com uma outra novidade: os primeiros botões de punho da marca. Juliana também cria pela primeira vez colheres de prata que terminam em pequenas conchas - uma peça que é um símbolo de amor, ideal para oferecer aos noivos como uma memória de um dia que significa um novo começo.Com a marca, a joalheira pretende contar uma história em cada peça. De coleção em coleção criam-se novas narrativas, cruzam-se as referências do Brasil com a cultura portuguesa, sendo que a inspiração maior é sempre a natureza e a beleza simples da sua essência. O atelier situa-se na rua da