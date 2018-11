A Aquazzura acaba de apresentar uma coleção de sapatos elegantes e intemporais em parceria com várias designers de joias. A linha é composta por 5 modelos, assinados por Ana Khouri, Eugenie Niarchos, Sabine Getty, Noor Fares e Anissa Kermiche, todas com personalidades criativas diferentes.

"Cada uma delas não é apenas alguém que admiro profissionalmente, mas também uma amiga e mulher cujo estilo adoro. Criar cada sapato em conjunto, e com o objetivo de ligar o mundo das joias com o do calçado, foi uma experiência incrível. Cada modelo é tão único como a mulher que o inspirou a fazê-lo", afirma Edgardo Osorio, diretor criativo da Aquazzura, sobre as designers com quem teve o prazer de trabalhar. Osorio fala ainda sobre a parceria com o site de compras Net-a-Porter. "Tem sido um parceiro-chave no mundo online e estou muito entusiasmado para lançar este projeto tão pessoal com eles."

Os modelos vão estar disponíveis apenas no Net-A-Porter a partir de 19 de novembro.