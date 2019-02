Anna Wintour e a família Beckham partilham a primeira fila da semana da moda de Londres

Embora os Beckham sejam, ano após ano, os maiores entusiastas presentes na primeira fila das coleções de Victoria, entre David, Romeo, Cruz e Brooklyn, desta vez foi a pequena Harper quem mais se destacou. Sentada ao colo do pai e ao lado de Anna Wintour, diretora da Vogue norte-americana, o membro mais novo da família ganhou a alcunha de 'mini Wintour' pela similaridade do corte de cabelo entre as duas. Aquele que se tornou num dos mais famosos penteados do mundo foi reconhecido por David, que acabou por brincar com a situação e até partilhá-la no Instagram.

Para além de Harper, vestidos a rigor com peças de coleções anteriores da mãe estavam Cruz e Romeo, que partilharam a front row com Hana Cross, a modelo e namorada de Brooklyn que também usou um look totalmente assinado por Victoria Beckham.