Às onze horas em ponto, o Palazzo dell'Arengario ligou os refletores e começou a tocar a música ambiente. O som transportou-nos para a praia, com o rebentar das ondas a bater na areia e as aves a voar em direção ao céu. Na passerelle montada dentro de um na edifício na Piazza del Duomo, a praça central histórica de Milão, em Itália, a designer de moda Alexandra Moura levou portugalidade à Semana de Moda italiana.

A coleção Gadidae (latim para peixes da espécie do bacalhau) para a primavera-verão 2020 teve como ponto de partida os pescadores, que navegam dias, meses na busca do sustento familiar. "Eu andei em várias regiões piscatórias, desde o norte, centro e sul do país. Sempre que estava em terras do litoral, parava e tentava perceber onde era a zona dos pescadores: olhava para os os barcos, as redes, as cores, as bóias, as roupas deles, os albaioses, as botas... Foi uma viagem", riu-se Alexandra. Todo este trabalho de campo vê-se agora nas silhuetas das roupas oversized, práticas e com excesso de bolsos. Os materiais usados na coleção incluem desde o linho ao algodão, da seda ao tecido impermeável, sem deixar de lado o denim em dois tons.

"Quando se entra num calendário internacional com os desfiles e com o showroom, em que as coleções têm de ser apresentadas antes dos desfiles, as coisas acontecem de uma forma mais rápida, mas demora sempre ainda algum tempo até porque eu sou bastante exaustiva nas pesquisas, nas buscas de imagens de referencia que ajudem a suportar essa pesquisa e que ajudem a contar e criar a história também", partilhou com a Máxima a designer sobre os meses de processo de criação.

Alexandra Moura traz a pesca para a passerelle e encanta Milão

Entre os destaques do desfile, estiveram o casaco em tule extremamente leve e suave e o vestido que fechou a apresentação, mais pesado no que diz respeito ao tecido, mas ao mesmo tempo romântico quanto aos cortes e ao estampado (veja na fotogaleria). Isto sem falar nos acessórios: carteiras que já estão na nossa lista de desejo para o próximo ano – incluindo uma em forma de bacalhau. "Essa foi a ideia mais fixe no meio deste processo. Foi virar-me para a equipa e dizer: ‘Vamos fazer uma mala bacalhau em pele.’ E foi logo recebida por toda gente com ‘vamos!’ E eu acho que ficou muito gira no sentindo em que – há uma linha muito ténue no que pode ser mau e no que pode ser bom – e a peça do bacalhau tinha que ser feita de uma forma muito conceptual para que ela vibrasse e vivesse só pela sua forma e não precisasse de mais nada." Trabalho intenso num acessório divertido e que não podia ter maior carimbo nacional.

A Beleza do desfile

Responsável pela maquilhagem dos modelos na passerelle, Paulo Almeida contou à Máxima que a intenção era pintá-las "como se as raparigas tivessem sido molhadas pelas ondas mar". Já os homens tiveram as sobrancelhas reforçadas para terem um aspeto mais rude, de trabalhadores braçais do mar, com rugas na cara e cicatrizes no corpo. Os penteados reforçaram o look marítimo. "Nada de cabelos encaracolados nem lisos, a textura é wavy, o efeito é mesmo como se viéssemos da água da praia", explicou a hairstylist Sónia Silva.

Com o fim da Semana de Moda de Milão, o Portugal Fashion seguirá para Paris, com três apresentações no dia 26 de setembro, com os designers Katty Xiomara, Luís Buchinho e Luís Carvalho.