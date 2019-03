Alexandra Moura recupera tradições numa coleção de contrastes

Alexandra Moura apresentou uma variedade de tecidos, do tule à ganga, da bombazine à flanela. Os modelos desfilaram peças metalizados, street wear e acolchoados. A cores variam conforme as criações da ceramista em quem Moura se inspirou – preto, azul marinho, amarelo e tons de terra – e as caras dos manequins foram pintadas de forma a evocar o trabalho da ceramista de Barcelos.

"O encontro de contrastes entre a sua arte visionária e a sua vida simples é a matéria-prima para o desenvolvimento desta coleção", consta na apresentação da designer lisboeta, que já tinha apresentado esta coleção na semana de moda de Milão, também com o Portugal Fashion.