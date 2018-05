Depois de ter invadido o mundo da moda e do calçado, o millennial pink chegou ao gin. A criação é da Beefeater, a marca de gin mais premiada do mundo, que apresenta assim o Beefeater Pink. Além da imagem, com uma garrafa transparente que realça a cor rosa da bebida, o novo gin resulta da fusão entre aromas naturais de morango com os citrinos e os extratos de zimbro presentes no Beefeater Dry.