A atmosfera do desfile da marca parecia quase uma experiência cinematográfica de alta costura. Na primeira fila do salão, celebridades como Uma Thurman, Dakota Fanning ou Céline Dion assistiram a uma visão contemporânea da década de 1930 que se cruzou com a feminilidade dos anos 80.

Armani foi elogiado pelo design incrivelmente bem apresentado em peças com o vermelho e azul como cores dominantes. Pele de cobra, lantejoulas, tecidos que abraçavam as silhuetas e alguns elementos tridimensionais realçaram os looks que desfilaram na passerelle.