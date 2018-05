A Onitsuka Tiger, marca de ténis japonesa que pertence à Asics, apresenta uma nova coleção onde dois dos seus modelos mais icónicos, o OK Basketball MID e o Mexico 66, se reinventam com a vertente artesanal e perícia dos sapateiros italianos, o que dá à coleção o nome de "Made in Italy".

Os novos ténis estão disponíveis em branco, preto, massapão e ganga escura e vêm numa caixa com as três cores italianas e um saco com as palavras "Made in Italy" impresso em folha de ouro.