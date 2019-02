A nova coleção de Victoria Beckham celebra a classe e elegância dos anos 70

O primeiro look apresentado por Victoria Beckham na passerelle foi uma saia branca combinada com uma blusa vermelha e botas leopardo, uma lufada de ar fresco instantânea pela simplicidade aliada à elegância que todas as mulheres querem vestir – contida, mas com capacidade de fazer um statement de moda. As cores vibrantes marcaram toda a coleção que a designer descreveu como "um A a Z na vida de uma mulher".

Beckham reuniu várias combinações de cores fáceis de conjugar, calças largas e de cintura subida, saias lápis, camisolas de malha e camisas com decote em bico, muito inspirados nas silhuetas dos anos 40 a 70. "Uma coleção de uma mulher moderna para mulheres modernas", como disse a designer à Vogue norte-americana.





Veja naacima todos os looks da coleção.