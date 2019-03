O designer surpreendeu Paris ao apresentar calças em cabedal, vestidos de renda com formas fluidas e femininas e botas com sola de borracha, uma homenagem ao estilo que, aos olhos do diretor criativo da Louis Vuitton, domina as ruas da cidade. Nos bastidores, o criador mencionou o Café Beaubourg, onde observou pessoas como inspiração para a coleção.





Veja naabaixo todos os looks da coleção.