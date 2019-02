A excentricidade perfeita do próximo inverno da Gucci

Na conferência de imprensa depois do desfile, Alessandro Michele explicou à Vogue norte-americana o seu fascínio por máscaras, elemento predominante na passerelle, dizendo que "uma máscara é oca, mas também é cheia. Ela oculta mas ao mesmo tempo revela". A coleção inspirou-se no conforto familiar e nos anos 40 e o criador desenhou casacos unissexo com ombros bicudos, calças acima dos tornozelos, lapelas enormes, volumes e muitos acessórios.

Alessandro quis que as máscaras usadas pelos modelos lhes dessem uma identidade neutra, dirigindo o nosso foco apenas para as peças.





Veja naacima todas as peças da coleção.