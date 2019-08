Como usar os óculos da avó

Não é preciso dizer que os óculos são um atalho rápido e prático para mudar todo um visual. Com lentes de prescrição ou não, colocá-los garante quase instantaneamente um ar mais sério. A tendência dos óculos da avó chique evolui para armações mais finas e delicadas. Um truque para não envelhecer o visual é combiná-los com peças de roupa mais sexy– basta ver como muito bem fez a cantora Jennifer Lopez. As adeptas vão da congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez às modelos Jourdan Dunn e Frederikke Sofie. As lentes superdimensionadas apareceram nas passerelles Resort de marcas como a Gucci e a Miu Miu.