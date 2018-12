Em novembro, as coleções Resort começam a chegar às lojas. Isso significa que o inverno terminou antes de começar? Não exatamente. Estas coleções (que também são conhecidas por Cruise) foram criadas por algumas casas de moda para satisfazer as necessidades das clientes que se refugiavam do tempo frio em destinos exóticos e para preencher um vazio entre as duas estações principais e por isso as propostas Resort contam com peças para o guarda-roupa da estação fria e também piscam o olho ao verão com criações frescas e leves. As marcas aderiram em força às coleções Resort e desta mistura de climas nascem tendências e desfiles-espectáculo. A Chanel é uma das casas que trata esta apresentação com especial carinho no seu calendário anual e, este ano, a marca invadiu o Grand Palais com um gigantesco navio cruzeiro que serviu de cenário ao desfile e dá o mote perfeito a esta mid-season.