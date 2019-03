7 horas em Barcelona para ver a nova coleção da Stradivarius

Para a temporada mais quente do ano, a Stradivarius inspirou-se nos quatro elementos: Ar, Terra, Água e Fogo. Com o deserto de Marraquexe como cenário, a campanha Elements reflete a aproximação da Moda com a Natureza através do olhar da fotógrafa Bèla Adler.

A coleção primavera-verão 2019 apresenta a mulher romântica em todo seu esplendor, com base em tecidos repletos de texturas, tons naturais e formas naturais. O que não vão faltar são tendências como as franjas, o padrão vichy, o bordado inglês, detalhes western, as bermudas de ciclista ou as conchas – em acessórios, carteiras, bijuteria e sapatos – e ainda alguns toques de néon. Aposta-se ainda nos vestido cintados e nos fatos com os ombros largos e cortes direitos e compridos.

AR

Peças leves, sedosas e flutuantes. Cores suaves que criam um visual romântico. Não faltam padrões com flor, mangas volumosas e folhos.

TERRA

Materiais mais rústicos e peças que evocam calor, tons de castanho e terracota. Inspiração safári, calças cargo, linho, bolsos e jaquetas têm um papel fundamental. Nos sapatos, vemos sandálias em ráfia artesanal estilo macramé e padrões serpente no tom laranja.

ÁGUA

Todo o frescor e transparência desejados nos dias quentes. Peças com toques de azul, efeito tie-dye e denim.

FOGO

Looks que dão uma sensação de poder. Inspiração nos festivais de verão, com casacos com franjas, botas de cowboy e pele sintética. Peças com cortes mais femininos e assimétricos.

ILUSÃO de ÓTICA

É o simbolismo do oásis no meio do deserto. O tom néon (seja nas cores lima, amarelo ou fuchsia) ilumina os looks neutros, pastéis e cor de areia.





Coleção Stradivarius primavera-verão 2019

A apresentação da nova coleção primavera-verão da marca aconteceu nos novos escritórios para as equipas de Design e Serviços Centrais da Stradivarius, em Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Inaugurado em 2017, o edifício ecoeficiente foi construído com materiais reciclados e é uma mistura inspiradora de madeira, plantas e jardins suspensos com muita luz natural vinda das enormes janelas. O edifício tem a Certificação Ouro pela LEED, uma distinção de sustentabilidade global, graças à sua capacidade de economizar 45% em eletricidade e 30% em água. O cenário não poderia ser mais apropriado para falar dos elementos da Natureza.