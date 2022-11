5 novas coleções de marcas portuguesas para ficar de olho

BYOU

Patrícia Gouveia, fundadora da BYOU, lançou uma coleção-cápsula com a influencer Mafalda Patrício que nos transporta para o sul de Itália, para os dias quentes que mantemos em mente mesmo no inverno. A par da mesma, lança a coleção de outono/inverno La Vida Boémia, que tem o mesmo mood descontraído. Há peças clássicas, como um vestido comprido e de mangas largas, oversized, mas também outras mais arriscadas, como as camisas enxadrezadas em tons garridos como verde ou vermelho. Entre os €60 e os €145. Em byoubb.com

A vida boémia / BYOU Foto: DR

Mustique

A Mustique, fundada em 2018, produz na totalidade em Portugal e continua a lançar peças pensadas para durar. A nova coleção tem propostas em malha e em bombazine, mesmo a tempo de garantir coolness ao inverno. O casaco oversized e quente, em malha grossa adornada com botões, seja liso ou com padrões como as flores ou os cogumelos, é a estrela da coleção. Entre €62 e €190. Em mustiqueworld.com.

MUSTIQUE para o outono/inverno 2022-2023. Foto: DR

Bavan Studio

Se é para ser discreta, ficamos em casa. Quase podia ser esse o lema desta marca, que aposta em tecidos como veludo ou lantejoulas. Nesta coleção-cápsula, pensada para a época de festas, sobressai um casaco comprido bordeaux, em cetim, e um vestido coberto de brilho, azul e bordeaux, às riscas. Para usar sem medos nem regras. Entre os €125 e os €189 em bavanstudio.com.

Bavan Studio para o outono/inverno 2022-2023. Foto: DR

Pamplemousse apresenta Rocket Woman. Foto: João Paulo

Chama-se Rocket Woman e é dedicada sobretudo à jornalista e feminista Gloria Steinem. Falamos da nova coleção da marca de Teresa Marçal Grilo, que com frequência se inspira em mulheres que mudaram, de alguma forma, o mundo. Os anos 70 são a inspiração chave nas camisas estampadas e nos casacos em veludo. Entre €190 a €330. Em pamplemoussebytmg.com.

C.R.T.D



The Sari Silk Collection é a primeira coleção da marca todalmente em seda, criada a partir de deadstock de tecidos encontrados numa viagem ao Quénia. São 19 casmisas em seda reutilizada a partir de saris indianos vintage. €285 cada. Em crtdworld.com.

C.R.T.D: camisas em seda. Foto: Tiago Pestana

