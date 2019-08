Regresso às aulas com estilo

Voltar à escola após as férias de verão pode ser complicado tanto para as crianças como para os adultos. Antes do despertador tocar mais cedo, há a excitante programação dos dias anteriores e quem não se lembra da felicidade de escolher as novas mochilas, estojos e material escolar para nos acompanhar em mais um ano letivo? Por tudo isso, reunimos algumas peças que podem ajudar no regresso às aulas.