Especiais Editorial de Moda: Mar adentro Inspirada pelo imaginário da pesca, desde sempre ligado ao universo masculino, cria-se a história de uma mulher com uma herança ligada ao mar e a todas as suas possibilidades. Exploram-se formas e detalhes de um passado mais tradicional aliadas a tendências de hoje, como o masculino, as sobreposições e o minimalismo.