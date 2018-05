Se não dispensa apresentações, deveria dispensar. Carolina Flores, 27 anos, é designer e digital influencer, mas é, acima de tudo, alguém abençoado pelo bom gosto.

Quem a segue, na conta de Instagram que alimenta diariamente – ora com os seus looks, ora com os produtos de beleza que elege para tratar de si –, já se habituou ao estiloeffortless cool que tão bem a distingue.

"Gosto de estar confortável, mais do que qualquer outra coisa! Não penso muito no que vou vestir no dia a seguir, acordo e ‘logo se vê’". Descontraída, explica que tanto pode vestir uma T-shirt masculina como um vestido com flores. Conta que há dias, vestiu um look total branco e que as pessoas se mostraram admiradas, uma vez que o preto total é uma das suas opções preferidas. Porém, é tal como insiste: na hora de vestir não há filtros e é mesmo o que lhe apetece. Só não é para se ficar admirado.



No que respeita os seus hábitos de compra, diz misturar fast-fashion com marcas mais high. Nesse sentido, gosta de fazer alguns investimentos (apesar de assumir que faz menos do que aqueles que gostaria).

No último dia em que nos mostra o que veste, Carolina optou por uma maioria de peças Pepe Jeans que, conta estar fã.

Para mais inspiração vá acompanhando os looks da Carolina ao longo da semana.

Carolina veste:

Look total // Pepe Jeans

Botas // Dr. Martens



Óculos // Vogue