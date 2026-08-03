Verão não é verão sem vestidos! E nós adoramos estes de corte fluido

Quando as temperaturas sobem, os vestidos tornam-se a peça-chave do guarda-roupa. Frescos, leves e fáceis de combinar, os modelos de corte fluido são perfeitos para criar looks elegantes sem abdicar do conforto. Reunimos cinco propostas que prometem acompanhar todos os planos da estação.
O minimalismo que enche as medidas
Minimalista e elegante, este modelo apresenta manga cavada, decote redondo e fecho traseiro com botão na gola. O corte reto e o tecido acetinado fazem dele uma aposta intemporal para quem procura um visual discreto, mas cheio de estilo.
A subtileza do linho
Confecionado em tecido com linho, este vestido combina um design sem mangas com alças largas e decote redondo à frente e nas costas. O tecido leve e fluido garante conforto nos dias mais quentes, enquanto a cor rosa acrescenta um toque delicado ao look.
Vestido de linho rosa Massimo Dutti
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Para quem prefere os curtos
Para quem prefere comprimentos mais curtos, este vestido é uma excelente escolha. Confecionado em tecido com mistura de linho, apresenta decote direito, alças finas e uma silhueta direita que favorece diferentes tipos de corpo. O tecido leve torna-o ideal para enfrentar as temperaturas elevadas com elegância e simplicidade.
Riscas são tendência
Este vestido sem mangas aposta num elegante decote halter e num detalhe de lastex na parte superior que garante um ajuste confortável. O estampado às riscas, aliado ao folho na barra e ao tecido com textura, cria um visual descontraído e muito feminino, perfeito para os dias de férias.
Elegância de alças finas
Com alças finas, decote em V e um corte relaxado, este vestido midi destaca-se pelo tecido acetinado com textura e pelo movimento fluido. Uma opção versátil que pode ser usada tanto com sandálias rasas durante o dia como com acessórios mais sofisticados para um jantar de verão.
Dos modelos acetinados às propostas em linho, estas cinco sugestões provam que um vestido fluido é um investimento certeiro para o verão. Basta escolher o seu favorito e aproveitar a estação com frescura, conforto e muito estilo.