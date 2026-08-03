Verão não é verão sem vestidos! E nós adoramos estes de corte fluido

Entramos em agosto com o desejo de frescura no nosso guarda-roupa e estes vestidos enchem-nos mesmo as medidas.

Quando as temperaturas sobem, os vestidos tornam-se a peça-chave do guarda-roupa. Frescos, leves e fáceis de combinar, os modelos de corte fluido são perfeitos para criar looks elegantes sem abdicar do conforto. Reunimos cinco propostas que prometem acompanhar todos os planos da estação.

O minimalismo que enche as medidas

Minimalista e elegante, este modelo apresenta manga cavada, decote redondo e fecho traseiro com botão na gola. O corte reto e o tecido acetinado fazem dele uma aposta intemporal para quem procura um visual discreto, mas cheio de estilo.

Vestido midi acetinado ver preço

A subtileza do linho

Confecionado em tecido com linho, este vestido combina um design sem mangas com alças largas e decote redondo à frente e nas costas. O tecido leve e fluido garante conforto nos dias mais quentes, enquanto a cor rosa acrescenta um toque delicado ao look.

Vestido de linho rosa Massimo Dutti ver preço

Para quem prefere os curtos

Para quem prefere comprimentos mais curtos, este vestido é uma excelente escolha. Confecionado em tecido com mistura de linho, apresenta decote direito, alças finas e uma silhueta direita que favorece diferentes tipos de corpo. O tecido leve torna-o ideal para enfrentar as temperaturas elevadas com elegância e simplicidade.

Vestido curto Massimo Dutti ver preço

Riscas são tendência

Este vestido sem mangas aposta num elegante decote halter e num detalhe de lastex na parte superior que garante um ajuste confortável. O estampado às riscas, aliado ao folho na barra e ao tecido com textura, cria um visual descontraído e muito feminino, perfeito para os dias de férias.

Vestido decote halter ver preço

Elegância de alças finas

Com alças finas, decote em V e um corte relaxado, este vestido midi destaca-se pelo tecido acetinado com textura e pelo movimento fluido. Uma opção versátil que pode ser usada tanto com sandálias rasas durante o dia como com acessórios mais sofisticados para um jantar de verão.

Vestido de alças finas Lefties ver preço

Dos modelos acetinados às propostas em linho, estas cinco sugestões provam que um vestido fluido é um investimento certeiro para o verão. Basta escolher o seu favorito e aproveitar a estação com frescura, conforto e muito estilo.