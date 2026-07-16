Cinco sapatilhas que estamos a adorar nos saldos e que vale a pena aproveitar

Já espreitou a temporada de saldos para calçado desportivo? Descobrimos as melhores ofertas para si.

Os saldos são sempre uma boa desculpa para renovar a coleção de sapatilhas, sobretudo quando alguns dos modelos mais desejados da temporada aparecem com preços mais simpáticos. Entre clássicos retro, silhuetas inspiradas no universo do desporto e opções versáteis para usar todos os dias, há modelos que continuam a dominar as tendências e que valem mesmo o investimento. Selecionámos cinco pares que estão a dar nas vistas e que, estando em promoção, merecem um lugar no carrinho.

Adidas SL 72

As adidas SL 72 voltaram em força e continuam a ser uma das sapatilhas mais vistas entre as amantes do estilo retro. Originalmente criadas para corrida na década de 70, conquistaram uma nova geração graças ao seu design leve, perfil baixo e combinações de cores irresistíveis.

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Este modelo em tons de rosa e azul é perfeito para dar um toque vintage a qualquer look, seja com calças de ganga, vestidos ou até conjuntos mais desportivos.

Adidas Handball Spezial

As Handball Spezial já deixaram de pertencer apenas aos campos de jogo para se tornarem um verdadeiro fenómeno de street style. A versão em bordeaux destaca-se pela elegância da camurça e pela combinação com as icónicas riscas brancas da marca.

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São uma excelente escolha para quem procura umas sapatilhas diferentes dos modelos mais comuns, mas igualmente fáceis de combinar durante todo o ano.

Reebok Club C

Há clássicos que nunca passam de moda e as Reebok Club C são prova disso. Minimalistas, confortáveis e extremamente versáteis, continuam a ser uma das melhores apostas para quem prefere um estilo discreto.

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O design branco combina praticamente com tudo e faz destas sapatilhas uma opção perfeita tanto para o trabalho como para os dias mais descontraídos.

New Balance 740

A tendência das sapatilhas de inspiração running continua em alta e as New Balance 740 são um dos modelos que mais têm despertado atenção. Com uma estética claramente inspirada nos anos 2000, oferecem uma combinação muito equilibrada entre conforto, amortecimento e estilo.

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Funcionam especialmente bem com jeans largos, calças cargo ou peças mais desportivas, sendo uma excelente opção para quem passa muitas horas em movimento sem abdicar de um look atual.

Adidas VL Court

Se procura umas sapatilhas simples, confortáveis e fáceis de conjugar, as Adidas VL Court são uma aposta segura. Inspiradas no universo do skate, apresentam um design intemporal com linhas limpas que nunca sai de moda.

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Além de serem bastante versáteis, costumam surgir nos saldos com preços muito apelativos, tornando-se uma excelente compra para o dia a dia.