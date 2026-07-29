Estas sandálias rasas da Massimo Dutti estão com 60% de desconto e prometem transformar os looks de verão

Para quem gosta de aliar conforto e estilo, estas sandálias são um dos granes achados dos saldos.

Há peças que conseguem elevar até a combinação mais simples, e estas sandálias rasas da Massimo Dutti são um bom exemplo disso. O modelo, agora com 60% de desconto, alia conforto e sofisticação graças à construção em pele bovina com acabamento em pelo e ao estampado animal print, uma tendência que continua a marcar presença nas coleções de verão.

Apesar do padrão marcante, são surpreendentemente fáceis de conjugar. Funcionam na perfeição com vestidos brancos, coordenados em linho, calças de ganga de corte reto ou até saias midi fluidas, acrescentando personalidade ao visual sem exigir grandes produções. O animal print continua a afirmar-se como um clássico intemporal, capaz de dar um toque sofisticado até aos looks mais minimalistas.

Sandálias rasas Massimo Dutti ver preço

Outro dos destaques é a qualidade dos materiais. A confeção integral em pele torna estas sandálias numa aposta mais confortável para o uso diário, enquanto o design raso faz delas uma escolha prática para enfrentar os dias quentes, seja em contexto urbano, durante as férias ou em passeios ao final da tarde.

Com uma redução de 60%, esta é uma das oportunidades mais interessantes dos saldos da Massimo Dutti para quem procura investir num par de sandálias versátil e com um toque de tendência. É o tipo de calçado que não passa de moda e que tem potencial para acompanhar os verões durante várias temporadas.