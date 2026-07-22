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Vimos nos saldos da Massimo Dutti e adorámos! Cinco peças que vale a pena comprar nas promoções

Aproveite a época de saldos para comprar peças bonitas, boas e fazer aquisições que valham a pena.

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Atualizado a 22 de julho de 2026 às 10:27

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Os saldos são a altura perfeita para investir em peças intemporais e de qualidade, e a Massimo Dutti volta a destacar-se com descontos em propostas elegantes que prometem continuar no guarda-roupa durante várias estações. Entre vestidos leves, malhas versáteis e acessórios sofisticados, reunimos cinco achados que merecem um lugar na sua lista de compras antes que esgotem.

Vestido túnica fluido 

Leve, elegante e extremamente versátil, este vestido túnica em tom baunilha é uma aposta segura para os dias de final de verão, já a chamar pelo outono. O corte fluido garante conforto, enquanto a cor neutra permite combiná-lo facilmente com sandálias, sapatilhas ou até acessórios mais marcantes. É uma peça perfeita tanto para um jantar de fim de verão como para uma ocasião mais formal.

Vestido túnica fluido

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 Saia midi de malha de algodão

A saia midi em malha de algodão destaca-se pelo conforto e pela silhueta minimalista. O tom terracota acrescenta um toque quente e sofisticado ao look, sendo uma excelente opção para conjugar com tops básicos, camisas de linho ou até uma t-shirt branca. Uma peça prática para usar do dia para a noite.

Saia de malha de algodão

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Vestido com faixa 

Para quem procura um vestido elegante sem esforço, esta proposta é uma excelente escolha. O tecido texturizado confere sofisticação ao visual, enquanto a faixa na cintura ajuda a valorizar a silhueta. É uma opção ideal para eventos de verão, jantares ou ocasiões especiais em que se pretende um look discreto, mas requintado.

Vestido midi com faixa

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Mala mini em napa

Os acessórios fazem toda a diferença e esta mala mini em pele napa é um daqueles investimentos que nunca passam de moda. Compacta, elegante e muito versátil, adapta-se facilmente a looks casuais ou mais formais. O design minimalista faz dela uma peça intemporal que poderá usar muito para além da época de saldos.

Mala mini em napa

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Camisola de malha com gola em bico 

Mesmo no verão, vale a pena aproveitar os descontos para preparar o guarda-roupa da próxima estação. Esta camisola de malha em mistura de algodão destaca-se pela cor azul vibrante, capaz de dar vida a qualquer coordenado. Com gola em bico e um corte clássico, é perfeita para combinar com calças de ganga, saias ou calças de alfaiataria nos dias mais frescos.

Camisola de malha

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