Vimos nos saldos da Massimo Dutti e adorámos! Cinco peças que vale a pena comprar nas promoções

Aproveite a época de saldos para comprar peças bonitas, boas e fazer aquisições que valham a pena.

Os saldos são a altura perfeita para investir em peças intemporais e de qualidade, e a Massimo Dutti volta a destacar-se com descontos em propostas elegantes que prometem continuar no guarda-roupa durante várias estações. Entre vestidos leves, malhas versáteis e acessórios sofisticados, reunimos cinco achados que merecem um lugar na sua lista de compras antes que esgotem.

Vestido túnica fluido

Leve, elegante e extremamente versátil, este vestido túnica em tom baunilha é uma aposta segura para os dias de final de verão, já a chamar pelo outono. O corte fluido garante conforto, enquanto a cor neutra permite combiná-lo facilmente com sandálias, sapatilhas ou até acessórios mais marcantes. É uma peça perfeita tanto para um jantar de fim de verão como para uma ocasião mais formal.

Vestido túnica fluido ver preço

Saia midi de malha de algodão

A saia midi em malha de algodão destaca-se pelo conforto e pela silhueta minimalista. O tom terracota acrescenta um toque quente e sofisticado ao look, sendo uma excelente opção para conjugar com tops básicos, camisas de linho ou até uma t-shirt branca. Uma peça prática para usar do dia para a noite.

Saia de malha de algodão ver preço

Vestido com faixa

Para quem procura um vestido elegante sem esforço, esta proposta é uma excelente escolha. O tecido texturizado confere sofisticação ao visual, enquanto a faixa na cintura ajuda a valorizar a silhueta. É uma opção ideal para eventos de verão, jantares ou ocasiões especiais em que se pretende um look discreto, mas requintado.

Vestido midi com faixa ver preço

Mala mini em napa

Os acessórios fazem toda a diferença e esta mala mini em pele napa é um daqueles investimentos que nunca passam de moda. Compacta, elegante e muito versátil, adapta-se facilmente a looks casuais ou mais formais. O design minimalista faz dela uma peça intemporal que poderá usar muito para além da época de saldos.

Mala mini em napa ver preço

Camisola de malha com gola em bico

Mesmo no verão, vale a pena aproveitar os descontos para preparar o guarda-roupa da próxima estação. Esta camisola de malha em mistura de algodão destaca-se pela cor azul vibrante, capaz de dar vida a qualquer coordenado. Com gola em bico e um corte clássico, é perfeita para combinar com calças de ganga, saias ou calças de alfaiataria nos dias mais frescos.