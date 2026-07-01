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Já espreitou as promoções da Adidas? Estes SL 72 estão a apenas 50 euros e são a tendência que vai dominar o verão

A Adidas já começou a sua época de promoções e este modelo está com um preço muito convidativo.

Adidas SL 72

Atualizado a 29 de junho de 2026 às 10:19

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As tendências mudam, mas há modelos que conseguem reinventar-se sem perder a sua essência. É exatamente isso que está a acontecer com as Adidas SL 72, umas sapatilhas inspiradas no universo do running dos anos 70 que voltaram a conquistar as fashionistas e os amantes de street style. Nesta versão em tons vibrantes de rosa, disponíveis por cerca de 55 euros em promoção, tornaram-se uma das oportunidades mais interessantes da Adidas para renovar o guarda-roupa de verão.

Adidas SL 72

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O sucesso das SL 72 explica-se pela combinação perfeita entre nostalgia e modernidade. A silhueta elegante, o topo em nylon com detalhes em camurça e a sola fina encaixam na perfeição na tendência das sapatilhas de perfil baixo, que continuam a dominar a moda em 2026. Além disso, os tons de rosa intenso e vermelho dão um toque de energia a qualquer visual, transformando até os coordenados mais simples em propostas cheias de personalidade. As cores vibrantes estão entre as grandes tendências do ano, tanto na moda como no calçado desportivo.

Mas não é apenas uma questão de estilo. As Adidas SL 72 continuam a destacar-se pelo conforto, graças à sua construção leve e à entressola em EVA que proporciona uma passada mais suave no dia a dia. São perfeitas para combinar com vestidos fluidos, calções de ganga, calças de linho ou até conjuntos desportivos, tornando-se um daqueles pares que acabam por sair do armário quase todos os dias durante os meses mais quentes. E quando uma tendência junta conforto, cor e um preço destes, torna-se difícil resistir.

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