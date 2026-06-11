Casa de férias ou casa para sempre? Como criar um interior que funciona em ambos os sentidos

Dê à sua casa aquele toque rústico que adoramos nas casas de férias sem comprometer a decoração global. O segredo está nos detalhes.

Há casas que nascem para as férias e outras pensadas para toda uma vida. No entanto, a forma como vivemos mudou. O trabalho remoto, as escapadinhas prolongadas e o desejo crescente de desacelerar fizeram surgir uma nova categoria de habitação: espaços capazes de funcionar tanto como refúgio de fim de semana quanto como residência permanente. Criar um interior versátil não significa comprometer o estilo. Pelo contrário. As melhores casas contemporâneas são aquelas que equilibram conforto, funcionalidade e intemporalidade, adaptando-se naturalmente às diferentes fases da vida. Eis os princípios essenciais para desenhar uma casa preparada para ambos os cenários.

Apostar em materiais que envelhecem bem

Quando uma casa passa de residência sazonal para morada principal, os materiais são colocados à prova. A madeira natural, os tecidos resistentes e os acabamentos autênticos ganham relevância porque oferecem durabilidade e beleza ao longo do tempo. Peças em madeira maciça trazem uma sensação de permanência que funciona tanto numa casa de praia como num apartamento urbano. Um aparador em móvel de TV bonitos, ambos em madeira maciça, são exemplos de mobiliário com presença arquitetónica, capazes de acompanhar a evolução dos espaços sem perder atualidade.

Móvel de televisão Manor ver preço

Da mesma forma, a coleção Manor, com linhas elegantes e acabamento em madeira natural, oferece uma estética serena e intemporal que resiste às tendências passageiras.

Móvel de televisão em madeira natural ver preço

Criar zonas multifuncionais

Uma casa de férias tende a privilegiar o convívio. Já uma residência permanente exige espaços preparados para o dia a dia. O segredo está em desenhar ambientes capazes de responder às duas necessidades.

Aparador de madeira ver preço

Na sala de estar, um móvel de TV permite organizar equipamentos, livros e objetos decorativos, mantendo uma atmosfera descontraída durante as férias e perfeitamente funcional durante todo o ano. Já um aparador acrescenta capacidade de arrumação sem comprometer a leveza visual, tornando-se uma peça estratégica em salas de jantar, entradas ou espaços de transição.

Investir num quarto que convida ao descanso em qualquer estação

O quarto é muitas vezes o espaço onde se sente a diferença entre uma casa ocasional e uma verdadeira residência. A sensação deve ser sempre a mesma: conforto absoluto.

Cabeceiras estofadas são uma escolha inteligente porque acrescentam sofisticação, conforto acústico e uma dimensão acolhedora ao ambiente. A cabeceira Plains, com revestimento removível, oferece versatilidade e praticidade para quem procura uma solução elegante e fácil de manter.

Cabeceira estofada Plains ver preço

Já a cabeceira Coline apresenta um design contemporâneo e suave que se adapta a diferentes estilos decorativos.

Cabeceira estofada Coline ver preço

Para complementar o espaço, uma mesa de cabeceira bonita proporciona funcionalidade discreta, oferecendo arrumação sem sobrecarregar visualmente o quarto.

Mesa de cabeceira Manor ver preço

Dar ao exterior a mesma importância que ao interior

Uma das maiores diferenças entre uma casa de férias e uma residência tradicional está na forma como utilizamos os espaços exteriores. No entanto, os projetos mais bem conseguidos eliminam essa distinção. Terraços, jardins e varandas devem ser encarados como extensões naturais da casa. O conjunto de jardim Madeira cria uma área de convívio completa para refeições informais, leituras ao final da tarde ou encontros entre amigos.

Conjunto de jardim Madeira ver preço

Para espaços mais compactos, os packs de poltronas Madeira, disponíveis em terracota, bege ou verde, permitem criar pequenos recantos de relaxamento que transformam qualquer exterior num verdadeiro refúgio.

Pack 2 poltronas de jardim ver preço

Escolher menos peças, mas melhores

O luxo contemporâneo já não está associado à abundância. Está ligado à seleção criteriosa de elementos que acrescentam valor ao quotidiano.

Móvel de TV Dout ver preço

Em vez de preencher a casa com mobiliário temporário, vale a pena investir em peças com qualidade construtiva, design intemporal e capacidade de adaptação. Um aparador bem desenhado pode acompanhar diferentes mudanças de casa. Uma cabeceira elegante pode atravessar décadas sem perder relevância. Um conjunto exterior confortável pode transformar a forma como se vive um espaço.

O verdadeiro segredo: desenhar para a vida real

As melhores casas não são aquelas que parecem perfeitas numa fotografia. São aquelas que funcionam todos os dias, independentemente da estação do ano.

Aparador de madeira Dout ver preço

Ao privilegiar materiais naturais, mobiliário versátil e peças com vocação duradoura, é possível criar interiores que mantêm o encanto de uma casa de férias e, ao mesmo tempo, oferecem todo o conforto e funcionalidade de uma residência permanente.

Porque, no fundo, a casa ideal é aquela onde apetece ficar, seja por um fim de semana ou para sempre.