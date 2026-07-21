Três passos para uma pele efeito veludo mesmo no verão

Não deixe que o sol em excesso resseque a sua pele e consiga um efeito aveludado todo o ano.

O verão convida-nos a passar mais tempo ao ar livre, mas também exige um cuidado redobrado com a pele. Sol, calor, vento, água do mar e cloro podem deixá-la mais desidratada, sensível e sem brilho. A chave para preservar uma pele saudável não está em multiplicar produtos, mas em manter uma rotina simples e eficaz.

Limpeza suave: menos agressão, mais equilíbrio

Durante o verão, a pele acumula suor, protetor solar, poluição e excesso de oleosidade. Uma limpeza delicada, de manhã e à noite, ajuda a remover as impurezas sem comprometer a barreira natural da pele.

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Evite fórmulas demasiado agressivas, que podem provocar desidratação e aumentar a sensibilidade ao sol. Prefira um gel de limpeza hidratante, enriquecido com ceramidas e ácido hialurónico, para deixar a pele fresca e confortável.

Hidratar é obrigatório, mesmo nos dias mais quentes

Existe um mito persistente de que no verão a pele não precisa de hidratação. Pelo contrário. A exposição solar aumenta a perda de água, tornando essencial reforçar a hidratação para manter elasticidade, luminosidade e conforto.

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Opte por texturas leves para o rosto e loções de rápida absorção para o corpo. Ingredientes como ureia, glicerina, ácido hialurónico e ceramidas ajudam a restaurar a barreira cutânea.

Proteção solar, o verdadeiro tratamento antienvelhecimento

Se existe um gesto que faz realmente diferença na qualidade da pele, é a aplicação diária de protetor solar. Além de prevenir queimaduras, reduz o aparecimento de manchas, rugas precoces e perda de firmeza.

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Escolha um SPF 50+, com textura confortável e resistente ao suor, e reaplique de duas em duas horas sempre que estiver ao sol.