Seis tendências de Primavera que vão trazer frescura à decoração da sua casa

Saiba como dar um toque de luxo silencioso à sua casa com pequenas, mas importantes mudanças.

A chegada da primavera traz consigo uma vontade quase instintiva de renovar, abrir as janelas, deixar entrar a luz e dar um novo fôlego aos espaços onde vivemos. Depois dos meses mais frios e fechados, a casa pede leveza, cor e uma sensação de recomeço. A decoração acompanha esse impulso, e esta estação é o momento ideal para pequenas mudanças que fazem uma grande diferença.

A beleza da madeira

Uma das tendências mais marcantes é o regresso aos materiais naturais, com destaque para a madeira. Um aparador de madeira torna-se facilmente o ponto focal de uma sala ou hall de entrada, trazendo calor e autenticidade ao ambiente. Para além de funcional, este tipo de peça acrescenta textura e cria uma ligação direta com a natureza, algo cada vez mais valorizado no design de interiores.

Aparador 180 de madeira maciça ver preço

A intemporalidade dos tons neutros

A acompanhar esta estética mais orgânica, os tons neutros continuam a dominar, especialmente em peças maiores. Um sofá com chaise longue em tons suaves, como bege, areia ou cinza claro, oferece conforto visual e versatilidade. É o tipo de investimento que permite brincar com acessórios e cores sem comprometer a harmonia do espaço. Além disso, a chaise longue reforça a ideia de relaxamento e bem-estar, essencial numa casa pensada para desacelerar.

Sofá desforrável com chaise longue ver preço

A importância dos candeeiros de mesa

A iluminação também assume um papel central nesta renovação primaveril. Um candeeiro de mesa branco é perfeito para adicionar pontos de luz suaves e elegantes, seja numa consola, mesa de apoio ou até no quarto. A sua neutralidade permite integrá-lo facilmente em diferentes estilos, ao mesmo tempo que contribui para uma atmosfera leve e tranquila.

Candeeiro de mesa branco ver preço

A iluminação certa

Já ao nível da iluminação principal, o candeeiro de teto em estilo rústico ganha destaque, trazendo carácter e um toque artesanal ao espaço. Materiais como madeira, corda ou metal envelhecido ajudam a criar um contraste interessante com ambientes mais modernos.

Candeeiro de teto natural ver preço

Aposte no papel de parede

Outra tendência que regressa em força é o uso de papel de parede. Longe das versões pesadas do passado, as propostas atuais apostam em padrões delicados, motivos botânicos ou texturas subtis que acrescentam profundidade sem sobrecarregar. É uma forma simples e eficaz de transformar uma divisão, criando um ponto de interesse visual que reflete a leveza da estação.

Papel de parede com detalhes botânicos ver preço

Salpicos de cor

Por fim, os detalhes fazem toda a diferença, e é aqui que entra a cor. Uma almofada em tom ocre, por exemplo, pode parecer um elemento pequeno, mas tem o poder de aquecer instantaneamente o ambiente. Este tom, inspirado na terra e no sol, funciona especialmente bem em combinação com neutros, criando um equilíbrio entre frescura e aconchego.

Lime - almofada ocre ver preço

No conjunto, estas tendências mostram que não é preciso uma renovação total para dar uma nova vida à casa. A primavera convida a escolhas mais leves, naturais e intencionais, onde cada peça tem espaço para respirar e cada detalhe contribui para um ambiente mais harmonioso.