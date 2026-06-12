O passo anti-idade que não pode faltar na nossa rotina e que ajuda a disfarçar imperfeições

Quando se fala em cuidados anti-idade, é comum pensar em séruns com vitamina C, retinol ou ácido hialurónico. No entanto, os especialistas são unânimes: nenhum ingrediente tem um impacto tão importante na prevenção do envelhecimento como a proteção solar diária. A exposição aos raios UV é uma das principais responsáveis pelo aparecimento de rugas, manchas e perda de firmeza, acelerando o envelhecimento da pele mesmo nos dias nublados ou passados em ambientes urbanos.

É precisamente por isso que o protetor solar deve ser visto como um cuidado diário e não apenas como um produto de verão. Aplicado todas as manhãs, ajuda a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV e pela poluição, dois dos maiores inimigos de uma tez uniforme, luminosa e saudável a longo prazo.

Vichy Capital Solei com cor ver preço

Entre as opções mais interessantes para integrar na rotina está o Vichy Líquido Fotoprotetor UV-Age. Além de oferecer uma proteção muito elevada contra os raios UVB e UVA, foi desenvolvido para ajudar a prevenir os sinais de fotoenvelhecimento, como rugas e manchas. A textura ultraleve funde-se facilmente na pele, enquanto a versão com cor ajuda a uniformizar o tom do rosto, proporcionando um acabamento natural e luminoso.

Prático, confortável e adequado para utilização diária, este é o tipo de produto que simplifica a rotina sem comprometer os resultados. Afinal, quando o objetivo é preservar a juventude da pele, a melhor estratégia continua a ser a prevenção, e tudo começa com a aplicação de um bom protetor solar, todos os dias do ano.