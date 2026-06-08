O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Logo Indica

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.

A beleza discreta do “no make-up”: três cremes com cor para um efeito boa cara sem esforço

As tendências de beleza acompanham uma maior naturalidade com as imperfeições cobertas de forma simples mas bonita.

Maquilhagem natural

Atualizado a 08 de junho de 2026 às 16:53

Adicione como fonte preferencial no Google

A tendência no make-up make-up continua a conquistar adeptas por todo o mundo e, neste verão, a palavra de ordem é leveza. Mais do que esconder imperfeições, procura-se uma pele luminosa, uniforme e com um aspeto naturalmente saudável. Os cremes com cor são os grandes protagonistas desta abordagem, combinando hidratação, cobertura subtil e, muitas vezes, proteção solar num único gesto. O resultado é um efeito "boa cara" imediato, perfeito para quem deseja simplificar a rotina de beleza sem abdicar de um acabamento elegante e sofisticado.

Erborian CC Crème Doré SPF 25

Verdadeiro fenómeno de beleza, este creme coreano adapta-se ao tom da pele graças aos seus pigmentos encapsulados, que se fundem naturalmente na tez durante a aplicação. A cobertura é leve, mas suficiente para uniformizar a pele e disfarçar sinais de fadiga, enquanto o acabamento luminoso proporciona um aspeto fresco e saudável. Ideal para quem procura um efeito natural e radiante sem recorrer a uma base tradicional.

Erborian CC Crème Doré SPF 25

ver preço

IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40

Mais do que um simples creme com cor, esta fórmula combina cuidados de pele e maquilhagem numa textura confortável e radiante. Oferece uma cobertura leve a média, corrige pequenas imperfeições e deixa a tez visivelmente mais fresca e revitalizada. Um dos favoritos para conseguir aquele aspeto de pele saudável sem esforço.

IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40

ver preço

Estée Lauder DayWear Sheer Tint Release SPF 15

Uma opção premium para quem privilegia a discrição. O creme adapta-se ao tom natural da pele graças aos pigmentos encapsulados que se libertam durante a aplicação. O resultado é extremamente natural, com um toque de luminosidade e uma aparência descansada que dura todo o dia.

Estée Lauder DayWear Sheer Tint Release SPF 15

ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores.
Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.
Para mais informações: indica@medialivre.pt

Outras Sugestões