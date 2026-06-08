A beleza discreta do “no make-up”: três cremes com cor para um efeito boa cara sem esforço

As tendências de beleza acompanham uma maior naturalidade com as imperfeições cobertas de forma simples mas bonita.

A tendência no make-up make-up continua a conquistar adeptas por todo o mundo e, neste verão, a palavra de ordem é leveza. Mais do que esconder imperfeições, procura-se uma pele luminosa, uniforme e com um aspeto naturalmente saudável. Os cremes com cor são os grandes protagonistas desta abordagem, combinando hidratação, cobertura subtil e, muitas vezes, proteção solar num único gesto. O resultado é um efeito "boa cara" imediato, perfeito para quem deseja simplificar a rotina de beleza sem abdicar de um acabamento elegante e sofisticado.

Erborian CC Crème Doré SPF 25

Verdadeiro fenómeno de beleza, este creme coreano adapta-se ao tom da pele graças aos seus pigmentos encapsulados, que se fundem naturalmente na tez durante a aplicação. A cobertura é leve, mas suficiente para uniformizar a pele e disfarçar sinais de fadiga, enquanto o acabamento luminoso proporciona um aspeto fresco e saudável. Ideal para quem procura um efeito natural e radiante sem recorrer a uma base tradicional.

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IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40

Mais do que um simples creme com cor, esta fórmula combina cuidados de pele e maquilhagem numa textura confortável e radiante. Oferece uma cobertura leve a média, corrige pequenas imperfeições e deixa a tez visivelmente mais fresca e revitalizada. Um dos favoritos para conseguir aquele aspeto de pele saudável sem esforço.

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Estée Lauder DayWear Sheer Tint Release SPF 15

Uma opção premium para quem privilegia a discrição. O creme adapta-se ao tom natural da pele graças aos pigmentos encapsulados que se libertam durante a aplicação. O resultado é extremamente natural, com um toque de luminosidade e uma aparência descansada que dura todo o dia.