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Três regras de ouro para umas mãos bonitas e manicure impecável

Se gosta de manter as mãos sempre bonitas, não salte estes passos de beleza.

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Unhas curtas e tons sóbrios, tendência para 2026, para uma manicure alinhada com a rotina e bem-estar DR

Atualizado a 28 de julho de 2026 às 16:42

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As mãos estão constantemente expostas ao sol, às lavagens frequentes e aos produtos de limpeza, por isso são também uma das primeiras zonas do corpo a revelar sinais de desidratação e envelhecimento. A boa notícia é que bastam alguns cuidados diários para mantê-las suaves, bem tratadas e com uma manicure que parece acabada de fazer.

Hidrate as mãos todos os dias

O segredo de umas mãos bonitas começa na hidratação. Aplicar um creme de mãos várias vezes ao dia, sobretudo depois de as lavar, ajuda a reforçar a barreira cutânea e a prevenir a secura e as gretas. Procure fórmulas ricas em ingredientes como manteiga de karité, glicerina ou ureia, que nutrem em profundidade sem deixar uma sensação gordurosa. Uma excelente opção é o L'Occitane Creme de Mãos, conhecido pelo seu elevado poder nutritivo e pela rápida absorção.

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Nunca descuide as cutículas

As cutículas protegem a base da unha contra bactérias e agressões externas, por isso não devem ser cortadas em excesso. Em vez disso, aplique regularmente um óleo ou creme específico para as hidratar e empurre-as delicadamente com um pau de laranjeira após o banho, quando estão mais macias. O OPI ProSpa Nail & Cuticle Oil é um dos produtos mais recomendados para manter as cutículas saudáveis, nutridas e com um aspeto cuidado.

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Proteja as unhas e prolongue a manicure

Mesmo a manicure mais bonita perde o brilho rapidamente se as unhas estiverem frágeis ou forem sujeitas a agressões constantes. Utilize luvas quando fizer tarefas domésticas, evite usar as unhas como ferramentas para abrir embalagens e aplique uma camada de top coat a cada dois ou três dias para prolongar a duração do verniz.

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Se preferir um acabamento natural, manter as unhas limadas e polidas já é suficiente para garantir um aspeto elegante e cuidado. Invista também num kit de manicura profissional, que lhe permite tratar das unhas em casa sem esforço.

Beurer MP 62 Kit de Manicure

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