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Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.

Rotina de skincare de verão! Estes são os essenciais para proteger, acalmar e reparar a pele

No verão, há que adaptar rotinas para não sacrificar a nossa pele. Sugerimos-lhe os produtos certos!

Pele cuidada no verão Getty Images

Atualizado a 28 de julho de 2026 às 11:01

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Com a chegada dos dias mais quentes, a rotina de skincare merece alguns ajustes. A exposição solar, o calor, o suor e o sal do mar ou o cloro da piscina podem comprometer a barreira cutânea, provocar desidratação e aumentar a sensibilidade da pele. A boa notícia? Com uma rotina simples e os produtos certos, é possível manter a pele protegida, hidratada e confortável durante todo o verão. Estes são os passos mais importantes que não deve saltar (e os produtos premium que adoramos).

O passo mais importante: proteção solar diária

Se há um produto que nunca deve faltar na rotina de verão, é um protetor solar de rosto com elevada proteção. A utilização diária de um SPF 50+ ajuda a prevenir queimaduras solares, manchas, envelhecimento precoce e os danos causados pelos raios UVA e UVB.

Uma das opções mais populares da cosmética coreana é o Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice. A sua fórmula combina água de sementes de arroz e vitamina B5, proporcionando hidratação enquanto protege a pele dos raios UV. A textura leve e de rápida absorção deixa um acabamento fresco, sem efeito branco nem sensação pegajosa, sendo uma excelente escolha para uso diário.

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice

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Outra excelente alternativa é o Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum. Com centella asiatica e ácido hialurónico, este protetor solar tem uma textura semelhante a um sérum, oferecendo proteção elevada e uma sensação muito confortável na pele. É especialmente indicado para quem procura hidratação sem pesar, mesmo em dias de muito calor.

Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum

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Depois do sol, acalmar a pele

Mesmo utilizando proteção solar, a pele pode ficar sensibilizada após um dia de praia ou piscina. Nestes casos, um sérum calmante ajuda a reduzir o desconforto e a reforçar a hidratação.

O Anua Azelaic Acid Hyaluron Redness Soothing Serum combina ácido azelaico a 10% com ingredientes hidratantes, ajudando a suavizar a aparência da vermelhidão, uniformizar o tom da pele e proporcionar uma sensação de conforto. É uma excelente opção para quem sente a pele mais reativa durante o verão.

Anua Azelaic Acid Hyaluron Redness Soothing Serum

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Reforçar a barreira cutânea

Depois da limpeza e do sérum, uma boa hidratante ajuda a recuperar a pele e a manter a hidratação ao longo do dia ou da noite.

A Dr. Althea 345 Relief Cream foi desenvolvida para hidratar e acalmar a pele sem deixar uma sensação pesada. A sua textura confortável contribui para reforçar a barreira cutânea, sendo especialmente útil quando a pele fica mais seca ou sensibilizada devido à exposição solar.

Dr. Althea 345 Relief Cream

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O segredo para uma pele bonita no verão

Mais do que utilizar muitos produtos, o segredo está na consistência. Uma rotina simples, focada na proteção solar, hidratação e reparação da pele, faz toda a diferença para manter um aspeto saudável e luminoso durante o verão.

Os quatro produtos apresentados destacam-se por responderem precisamente às principais necessidades da pele nesta época do ano: proteção contra os raios UV, hidratação intensa, ação calmante e reforço da barreira cutânea. Uma combinação perfeita para quem procura uma rotina de verão eficaz e inspirada na cosmética coreana.

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores.
Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.
Para mais informações: indica@medialivre.pt

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