Como conseguir as ondas mais bonitas e naturais? Este é o segredo

As ondas naturais continuam a ser uma das tendências de cabelo mais procuradas, mas conseguir um efeito elegante e duradouro nem sempre é fácil. O segredo está em escolher um modelador de qualidade, que distribua o calor de forma uniforme e permita criar ondas suaves sem danificar excessivamente o cabelo. Um dos aparelhos mais recomendados para este efeito é o GHD Curve Classic Wave Wand.

Este modelador foi desenvolvido para criar ondas largas, definidas e com um acabamento muito natural. O seu barril de formato oval ajuda a reproduzir o efeito das chamadas beach waves, dando volume e movimento ao cabelo sem deixar os caracóis demasiado apertados.

Ghd Curve Wand Classic Wave ver preço

Outro dos grandes destaques é a tecnologia de temperatura constante de 185 ºC, considerada pela marca como a temperatura ideal para modelar o cabelo de forma eficaz, minimizando os danos causados pelo calor excessivo. Além disso, aquece em poucos segundos, possui ponta fria para facilitar a utilização, suporte de segurança para apoiar o aparelho durante o uso e um cabo comprido com rotação de 360 graus, tornando a experiência mais confortável.

Para obter um resultado ainda mais bonito, o ideal é dividir o cabelo em pequenas madeixas, enrolá-las no modelador durante alguns segundos e alternar a direção das ondas. No final, basta passar suavemente os dedos pelo cabelo e aplicar um spray de textura ou um fixador leve para um acabamento descontraído e duradouro.