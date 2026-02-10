O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Férias Debaixo de Água: o carnaval também se festeja no fundo do mar

Para os pais que procuram umas férias diferentes, longe dos ecrãs e mais próximas da natureza, não vão querer perder a proposta do Oceanário de Lisboa.

10 de fevereiro de 2026 às 17:48 Joana Grilo / Com Patrícia Domingues

As Férias Debaixo de Água estão de volta para festejar o carnaval no Oceanário de Lisboa. De 16 a 18 de fevereiro de 2026, crianças entre os quatro e os doze anos são convidadas a mergulhar no oceano da imaginação e da ciência. Durante três dias, o Oceanário vai viver a verdadeira folia do Carnaval com tubarões mascarados, pinguins curiosos e muitos outros animais que não vão querer perder esta folia marinha.  

A oportunidade ideal para os pequenos exploradores ocuparem o seu tempo livre com atividades adaptadas a diferentes idades e estimularem a sua curiosidade pela natureza. Neste carnaval, o Oceanário preparou um programa imperdível: observação de animais, storytelling, passeios de teleférico, pinturas faciais, conversa com os aquaristas, visitas aos bastidores e momentos criativos, para além disso, não faltará tempo para brincar e correr num ambiente carnavalesco.  

A iniciativa Férias Debaixo de Água é também uma ótima forma de dos mais novos com o oceano. Conhecem os animais marinhos e os seus habitats e acabam por desenvolver uma certa empatia e respeito pelo meio ambiente.  

Inscrições abertas para o programa "Férias Debaixo de Água" no Oceanário de Lisboa Foto: Oceanário de Lisboa

Das 8h30 às 18h30 o Oceanário de Lisboa abre portas aos mais curiosos. Pelo valor de 55,00€ por dia e com direito a diversas atividades, almoço, lanche e seguro. 

As e obrigatórias, estando disponíveis no site oficial do Oceanário de Lisboa. 

