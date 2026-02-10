Férias Debaixo de Água: o carnaval também se festeja no fundo do mar

As Férias Debaixo de Água estão de volta para festejar o carnaval no Oceanário de Lisboa. De 16 a 18 de fevereiro de 2026, crianças entre os quatro e os doze anos são convidadas a mergulhar no oceano da imaginação e da ciência. Durante três dias, o Oceanário vai viver a verdadeira folia do Carnaval com tubarões mascarados, pinguins curiosos e muitos outros animais que não vão querer perder esta folia marinha.

A oportunidade ideal para os pequenos exploradores ocuparem o seu tempo livre com atividades adaptadas a diferentes idades e estimularem a sua curiosidade pela natureza. Neste carnaval, o Oceanário preparou um programa imperdível: observação de animais, storytelling, passeios de teleférico, pinturas faciais, conversa com os aquaristas, visitas aos bastidores e momentos criativos, para além disso, não faltará tempo para brincar e correr num ambiente carnavalesco.

A iniciativa Férias Debaixo de Água é também uma ótima forma de promover a ligação emocional dos mais novos com o oceano. Conhecem os animais marinhos e os seus habitats e acabam por desenvolver uma certa empatia e respeito pelo meio ambiente.

Inscrições abertas para o programa "Férias Debaixo de Água" no Oceanário de Lisboa Foto: Oceanário de Lisboa

Das 8h30 às 18h30 o Oceanário de Lisboa abre portas aos mais curiosos. Pelo valor de 55,00€ por dia e com direito a diversas atividades, almoço, lanche e seguro.

As inscrições são limitadas e obrigatórias, estando disponíveis no site oficial do Oceanário de Lisboa.