2018 está a ser um ano repleto de casamentos na família real britânica: depois do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que aconteceu a 19 de maio, e do anúncio do casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank, marcado para 12 de outubro deste ano, é a vez de Lorde Ivar Mountbatten e James Coyle, em setembro.





O Lorde Ivar Mountbatten, de 55 anos, é primo da rainha Isabel II e este é o seu segundo casamento. Antes, foi casado com Penelope Thompson, numa união que durou 16 anos e da qual nasceram três filhas.





O casamento vai acontecer na capela da propriedade de Ivar Mountbatten, em Devon, e é o primeiro casamento homossexual dentro da família real britânica. O noivo será acompanhado até ao altar pela ex-mulher.





"É um casamento muito moderno. Não houve pedido, apenas a aceitação de um grande amor", contou Lorde Ivar Mountbatten, em entrevista ao Daily Mail, acrescentando que "quis fazer isto pelo James", que "nunca se casou" e "não teve a vida estável que tenho. Eu quero ser capaz de lhe dar isso".





Depois do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, divorciada e afro-americana, a união de Lorde Ivar Mountbatten e James Coyle é mais um marco importante na história da família real britânica.