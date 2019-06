Steven Spielberg cria série de terror para ser assistida só durante a noite

A nova produção na qual o aclamado realizador Steven Spielberg está a trabalhar em parceria com a nova plataforma de streaming norte-americana Quibi só estará disponível em períodos noturnos.

A série de terror After Dark terá um temporizador de exibição sincronizado com o nascer do sol, o qual fará uma contagem decrescente dentro da plataforma e mostrará o período no qual pode ser assistida. A ideia original do horário restrito veio do próprio Spielberg. Facto é que a série em si já teria um grande impacto mesmo sem esta particularidade, porque o realizador não produz uma série de TV desde 1982.

A Quibi será lançada em abril de 2020, com foco no universo de streaming para telemóveis, e já promete fazer frente à Netflix. O serviço conta com mil milhões de dólares em investimentos, e terá sete mil episódios originais logo no seu primeiro ano.