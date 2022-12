Sabe-se agora o que vitimou Charlbi Dean, atriz de 'Triângulo da Tristeza'

Foi finalmente revelada a causa que levou aoa 29 de agosto de 2022, após quatro meses de suspense. Na altura, apenas tinha sido divulgado que a atriz havia sucumbido a uma doença inesperada, quando estava em Nova Iorque, onde vivia atualmente. Inclusive, corriam rumores de a morte que tinha sido resultado de uma possível reação à, o que mais tarde seria negado pelo seu irmão Alex Jacobs."Tudo aconteceu literalmente no espaço de um dia. Ela teve uma dor de cabeça, adormeceu, acordou o namorado e pediu-lhe que a levasse para o hospital", esclareceu em entrevista à Rolling Stones. Agora, sabe-se que a estrela do filme Triângulo da Tristeza (2022), vencedor de uma Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes de 2022, morreu de, de acordo com um porta-voz das autoridades médicas forenses da cidade, avançou a revista People.A septicemia, também conhecida como sépsis, é um estado clínico grave caracterizado pela, além da presença de toxinas no sangue. Ocorre quando existem infeções - no caso da jovem de 32 anos, esta surgiu de uma complicação ligada à sua condição de asplenia (ausência de baço), provocada por um "traumatismo no torso" ocorrido há 10 anos num acidente de automóvel, que lhe deixou, também, várias costelas partidas. Sabe-se agora que a atriz contraiu a bactéria capnocytophaga, rara, e que geralmente se desenvolve em ambientes como a boca dos humanos e também está presente em cães e gatos.