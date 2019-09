Quem é Bianca Andreescu? A rapariga de 19 anos que venceu Serena Williams no US Open

Bianca Andreescu realizou alguns feitos no último sábado, 7 de setembro, ao derrotar a detentora de 23 Grand Slams Serena Williams na final do US Open. Após uma hora e 39 minutos de jogo, a jovem de apenas 19 anos tornou-se a primeira tenista natural do Canadá – homem ou mulher – a ganhar o título individual, conquista que concretizou logo na primeira vez em que disputou o torneio principal. Tornou-se também a primeira adolescente a ganhar um Grand Slam em 13 anos – a última a vencer foi Maria Sharapova, que também tinha 19 anos quando venceu o título em 2006 (Bianca é alguns meses mais nova).

Os recordes não param por aí. Andreescu foi a primeira pessoa nascida nos anos 2000 a ganhar o prémio. Williams, com 37 anos, tem quase o dobro da idade de Bianca – e os quase 19 anos que as separam representa a maior diferença de idade numa disputa pela final desde a existência do torneio US Open. Para se ter uma ideia, Bianca Andreescu ainda não havia nascido quando Serena Williams conquistou o seu primeiro major, em 1999. Mas esta também não é a primeira vez que ambas se enfrentam. No mês passado, na final da Rogers Cup, no Canadá, Williams saiu no primeiro set, perdendo por 3-1, com dores provocadas por uma lesão na parte superior das costas. Neste sábado, Bianca não deu hipóteses à veterana norte-americana, ganhando nos dois sets (6-3 e 7-5) num Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, completamente lotado.

Há quatro anos, Bianca encontrava-se na posição 633 do ranking WTA (Associação de Ténis Feminino) e no ano passado ficou pela fase de qualificação do US Open. Entre 2014 e 16, foi força dominante no circuito júnior. Tornou-se tenista profissional em 2017, o mesmo ano em que se qualificou para o torneiro de Wimbledon. A escalada ao topo não foi abalada em 2019, ao ter no caminho a ex-número um do mundo Caroline Wozniacki, a norte-americana Taylor Townsend e, claro, Serena Williams.

Depois da norte-americana de 15 anos Cori Gauff (a mais jovem finalista individual feminina da competição Junior do US Open) vencer na sua categoria, os ventos pareciam de facto, a favor das mais novas. Mas nem Andreescu acreditou nos seus resultados. Quando derrotou a suíça Belinda Bencic nas semifinais por 7-6 (7-3), 7-5, perguntou retoricamente durante a sua entrevista coletiva pós-jogo se "esta é a vida real." Bianca usou as mesmas palavras ao dirigir-se à sua família no início do torneio durante uma partida. A jovem canadiana também partilhou com a imprensa que quando tinha 15 anos escreveu a si mesma um cheque falso à vencedora do US Open, quando ainda sonhava em segurar o cobiçado troféu do torneio de ténis. A adolescente continuou a atualizar a quantia conforme a mesma foi subindo de ano a ano. Em 2019, lá estava Bianca, de pé no court do Flushing Meadows-Corona Park, a segurar o cheque de campeã no valor de 3,85 milhões de dólares, cerca de 3,46 milhões de euros.

As felicitações vieram de todas as partes do mundo, a começar pelo primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, um dos incontáveis canadianos a celebrar sua vitória no Twitter ao usar a hashtag #SheTheNorth, em referência ao slogan da equipa de basquetebol Toronto Raptors.

Andreescu tem um pequeno cão castanho, Coco, que costuma vê-la jogar ao colo da mãe, Maria, que também chamou a atenção durante o torneio com as suas escolhas de guarda-roupa. Bianca dá crédito aos seus pais, especialmente à sua mãe, pelo seu sucesso. A jovem afirmou que aprendeu a manter-se calma em momentos importantes devido à meditação, algo que Maria lhe ensinou desde muito jovem.

Maria e Nicu Andreescu emigraram da Roménia para o Canadá em 1994. Nicu é engenheiro de ferramentas e Maria é executiva numa empresa financeira. Bianca nasceu em Mississauga, Ontário, a 16 de junho de 2000.