A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki e o ex-jogador profissional de basquetebol norte-americano David Lee casaram-se num fim de semana de festas na Toscana.

A noiva de 28 anos escolheu um vestido Oscar de la Renta customizado para a cerimónia que reuniu 120 familiares e amigos – entre eles a tenista Serena Williams, que foi madrinha de casamento de Caroline – em Castiglion del Bosco, na Itália.

O lugar foi o mesmo onde a modelo Kate Upton e Justin Verlander casaram-se. Este hotel e vinícola é propriedade de Massimo Ferragamo, filho do icónico designer italiano de sapatos Salvatore Ferragamo, e da mulher Chiara. Mesmo com cerca de 5000 acres, a herdade possui apenas 23 suítes e 11 villas, ideal para um destination wedding luxuoso a duas horas de Florença.

A condizer com a locação, o sumptuoso vestido Oscar de la Renta da noiva foi bordado com renda Lyon. "Ela experimentou todos eles – silhuetas ajustadas, vestidos de gala, muitos tipos diferentes. Ela tentou um par de rendas, e nós decidimos nesta rapidamente", afirmou Fernando Garcia, diretor cocriativo da marca à Vogue norte-americana. Para combinar com o vestido, um par de saltos Jimmy Choo customizados.

Caroline e David namoravam há 3 anos. O pedido de casamento foi feito depois de pouco mais de dois anos de relação, em novembro de 2017, quando Lee propôs num passeio de barco ao pôr do sol em Bora Bora. O anel de noivado de diamante tem 8,88 quilates – oito é o número da sorte de Caroline.

© Instagram @oscardelarenta © Instagram @oscardelarenta © Instagram @carowozniacki



Fernando Garcia e Laura Kim, diretores cocriativos da Oscar de la Renta, ajeitam o vestido de noiva da tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki O casamento de Caroline Wozniacki