Poderá Paris Hilton mudar-se para Portugal?

Tanto no mundo da alta sociedade como do futebol , são poucos os acontecimentos que ainda conseguem surpreender. Mas quando as duas realidades se cruzam, é caso para dizer que estamos perante uma exceção à regra. "Em mais um caso insólito na 2.ª Liga, que conta com a presença de Kazu Miura, o mais velho futebolista em atividade, no plantel da UD Oliveirense, o Länk Vilaverdense inscreveu, em cima do fecho do mercado, o avançado", escreve o Record, sobre o cunhado de Paris Hilton , que acaba de ser contratado pelo clube.Empresário, investidor e autor do livro Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches,, como a Men's Fitness. Aparece com frequência ao lado de celebridades do mundo da música , do desporto, do cinema ou do entretenimento - por exemplo, recentemente foi fotografado ao lado de Ciara e Serena Williams.Nascido no Wayne, Illinois,, Robert Reum, que também foi jogador no clube de basquetebol Yale Bulldogs durante a célebre temporada de 1962. O filho seguiu as pisadas empreendedoras do pai, e é atualmente co-fundador da M13, empresa de investimentos com sede em Los Angeles. Reum estudou economia e filosofia e formou-se na Universidade de Columbia, e ainda passou pela Harvard Business School. Durante esse tempo, sempre integrou as equipas de futebol escolares. Já fez parte da afamada lista "30 Under 30" da Forbes, é ex-banqueiro de investimentos da Goldman Sachs e trabalhou com empresas como Under Armour, Vitaminwater e Procter & Gamble. Teve ainda uma empresa de bebidas alcoólicas, a VeeV, que lançou com seu irmão, e que acabaram por vender.sua irmã, Halle Reum, é casada com Oliver Hammond, descendente da família Annenberg. Tudo socialites. Quem sabe, prestes a vir para Portugal, mais especificamente para o Minho...