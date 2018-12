O vestido de princesa de Kate Middleton

Não é novidade que a elegância de Kate é uma constante em quase todos os seus looks - no entanto, a duquesa voltou a chamar a atenção na cerimónia anual da receção diplomática da monarquia, que decorreu na residência oficial da Rainha Isabel II, o palácio de Buckingham.

William e Kate fizeram-se acompanhar pela própria rainha, pelo príncipe Carlos e pela duquesa de Cornwall, Camilla. Harry e Meghan não estiveram presentes, segundo uma fonte do palácio, por terem ido a uma iniciativa de Natal organizada pela Henry van Straubenzee Memorial Fund, uma associação em homenagem a um amigo de infância dos príncipes Harry e William.

O vestido de gala romântico é da autoria da designer britânica Jenny Packham, comdetalhes em tule e aplicações de pedras preciosas. Para completar o look, Kate escolheu uma das tiara da Princesa Diana.

Outro dos detalhes que atraiu a atenção dos mais curiosos foi o alfinete com um laço amarelo ao peito, que diz respeito à Ordem da Família Real, uma honra atribuída pela própria Rainha como forma de reconhecimento dos serviços prestados por um determinado membro à realeza. A peça contém o retrato de Isabel II e está rodeado por pequenos diamantes, tendo sido utilizado pela primeira vez publicamente por Kate no Jantar de Estado do Rei e da Rainha da Holanda.