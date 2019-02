O tom de pele quase laranja de Donald Trump , presidente dos Estados Unidos da América, gera muita especulação e, recentemente, o The New York Times decidiu explorar este dilema. Uma das possibilidades mais óbvias é que Trump vai ao. Num relatório de 2016 do Washington Post, os antigos colegas de faculdade do Presidente contaram que, quando era novo, Donald costumava ligar umano quarto para ficar bronzeado, mas a Casa Branca já veiotal especulação.Outra hípotese é a de que Donald Trump usa auto bronzeador . Tina Alster, uma dermatologista de Washington disse ao The New York Times que é possível que Trump usee sprays depara obter seu visual semi laranja, mas recentemente um funcionário do governo de Trump disse em anonimato que o Presidente usa apenasaplicado antes de aparacer na televisão.A última teoria é que o Trump simplesmente temUm médico da Casa Branca também elogiou ade Donald e a suaexcelente. De qualquer forma, Trump tem passado algum tempo em Palm Beach , onde as condições meteorológicas são consideravelmente boas e onde pode apanhar alguns raios ultravioleta de forma natural, o que mesmo assim deixa dúvidas sobre o tom de pele do presidente.