O que se sabe acerca do casamento de Jennifer Lawrence

De acordo com a revista People, a cerimónia realizou-se na mansão de Belcourt of Newport, uma propriedade histórica, conhecida pelo majestoso salão e por supostamente estar assombrada. O casal deu o nó com cerca de 150 convidados, de entre os quais Adele, Amy Schumer, Emma Stone, Ashley Olsen e Kris Jenner. Lawrence terá escolheido um vestido de noiva Dior, marca com a qual já colaborou em campanhas passadas, e que escolhe habitualmente para a passadeira vermelha.

O casal ficou noivo em fevereiro depois de menos de um ano de namoro e na primavera passada a festa de noivado deu-se em Nova Iorque, onde Jennifer usou um modelo de manga comprida de L. Wells Bridal.