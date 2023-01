O percalço com o vestido de Amanda Seyfried nos Critics' Choice Awards que ninguém viu

Amanda Seyfried, de 37 anos, foi uma das estrelas a levar para casa um prémio - o de Melhor Atriz em Série Limitada ou Telefilme com The Dropout: A História de uma Fraude - para a 23ª edição dos Critics' Choice Awards, que aconteceu no último domingo em Los Angeles, Califórnia.

Para a ocasião, Amanda Seyfried optou por um vestido Dior Haute Couture, da coleção primavera/verão de 2020, feito de uma única e delicada peça de chiffon dourado e adornado com franjas e uma pequena abertura na parte da frente. Um dos melhores looks da noite? Talvez, mas não sem contratempos.

Amanda Seyfried nos Critics' Choice Awards em Los Angeles, 15 de janeiro de 2023. Foto: Getty Images

Durante uma entrevista na passadeira vermelha ao site Access Hollywood, Amanda confessou que o vestido estava a desfazer-se. "É antigo, está sempre a rasgar-se", disse. "Não estou a brincar. Vou mesmo acabar por despi-lo", disse em tom divertido, enquanto uma das mangas do decote off-shoulder lhe caía pelo braço. Embora não tenha ficado incomodada com o incidente, lidando com a situação de uma forma ligeira, a atriz teve de vestir um casaco para subir ao palco para receber o seu prémio.