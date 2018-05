A 71ª edição do Festival de Cannes trouxe, uma vez mais, muitas caras conhecidas do mundo da sétima arte e da moda à requintada Riviera Francesa. Foram 12 dias de glamour, com uma Red Carpet que ficou marcada pelas transparências, que se dividiram entre variados tons nude e o clássico e intemporal preto. Houve também espaço para cor e até quem arriscasse com um macacão. Veja tudo na fotogaleria.