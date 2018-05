Figuras do cinema, televisão, teatro, música, moda e desporto foram ontem premiadas na 23ª edição dos Globos de Ouro, que aconteceu este domingo (20), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Mas antes da entrega de prémios, foram muitas as caras conhecidas do público que desfilaram pela passadeira vermelha, muitas delas usando vestidos de designers nacionais. Reveja tudo na fotogaleria.