Durante os últimos dias foram várias as celebridades que partilharam fotografias nas redes sociais a marcar presença no Super Bowl, o evento anual da Liga Nacional de Futebol Americano, que decorre no estádio Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota. Melania Trump, a primeira-dama americana, também marcou presença no evento e surgiu no Super Bowl com um look – como já vem sendo habitual – aparatoso e caro.

Acompanhada por Donald Trump, Melania surgiu com um bomber azul e vermelho, as cores nacionais, umas calças brancas e uns sapatos altos Christian Louboutin (azuis, com um salto de 10 centímetros). O bomber, em seda, é da marca Amiri e custa cerca de €1600, enquanto os Louboutin azul-cobalto custam €650 (e estão atualmente esgotados).





O Super Bowl, a final oficial do campeonato de futebol americano, é um dos eventos com maior audiência nos EUA e o espaço publicitário mais caro da televisão norte-americana. Por isso, e como é habitual, esta edição apresentou teasers dos filmes mais aguardados do ano, como Han Solo - A Star Wars Story, o primeiro trailer do novo Missão Impossível e o segundo de Jurassic World. Nos comerciais, os destaques deste ano foram os atores Peter Dinklage (estrela da série A Guerra dos Tronos), Morgan Freeman, Danny DeVito, David Harbour (da série Stranger Things), além do cantor Steven Tyler, dos Aerosmith.