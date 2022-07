O desagradável trabalho que Ghislaine Maxwell terá na prisão

Há dois anos que o Centro de Detenção Metropolitano de Nova Iorque é a nova casa de Ghislaine Maxwell, 60 anos, condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores, entre outros crimes. E embora a cúmplice de Jeffrey Epstein tenha recorrido da condenação, o processo ainda não avançou. Agora, a socialite será transferida para outra instituição federal - a Tallahassee Federal Correctional Institution - de acordo com jornal Daily Mail.

Nesta prisão de baixa segurança, Maxwell não irá ficar numa cela solitária e terá melhores condições de vida, no entanto terá de trabalhar para tal. Será responsável por limpar as sanitas, as casas de banho e a loiça suja antes que lhe seja atribuído um trabalho a longo prazo, avançou Holli Coulman, cofundadora da Pink Lady Prison Consultants, uma organização que apoia reclusas. Porém, o mais chocante é que a mulher de 60 anos será paga pelos seus esforços entre 15 a 27 cêntimos à hora.

"Ela certamente não ficou com um dos piores lugares. É provavelmente o melhor que poderia ter conseguido nestas circunstâncias", afirmou Coulman à publicação. Os seus movimentos serão controlados e só terá acesso a determinadas áreas da prisão em certas horas do dia. No entanto, no seu dormitório – que tem casa de banho e televisão – poderá movimentar-se livremente.

"Ela deve ser humilde. Está a entrar num mundo onde muitas destas mulheres estão há muito tempo", aconselhou. "'Há algumas pessoas que não irão apreciar a sua presença e que não vão gostar dela. É preciso saber como ter essas conversas, saber quando se deve calar."