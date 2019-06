Miley Cyrus protagoniza campanha polémica pelo direito ao aborto

Numa altura em que a mudança da legislação referente ao aborto nos Estados Unidos da América está a chocar o mundo, a cantora Miley Cyrus, frequente defensora dos direitos das mulheres e das questões relacionadas a com a igualdade, uniu-se ao designer Marc Jacobs e à Planned Parenthood na criação de um hoodie com a mensagem ‘Don’t F*ck With My Freedom’( "Não se meta com a minha liberdade") . As vendas revertem totalmente para aquela instituição de planeamento familiar norte-americana.

A campanha mostra Miley com os mamilos cobertos por meias toranjas. Já noutra fotografia, que publicou no seu Instagram, vemos um bolo colorido decorado com a frase "Aborto é saúde", fazendo referência na legenda à colaboração, o que causou confusão quando a cozinheira e também activista feminista Becca Rea-Holloway a acusou de plágio.

Miley rapidamente respondeu a Holloway explicando que a imagem não fora uma promoção da sua parceria com Jacobs. "Esta imagem não está no capuz Marc Jacobs x Planned Parenthood que fizemos para angariar dinheiro e conscientizar as pessoas. É apenas no post (…), mas vamos certamente dar-lhe o crédito pela arte", escreveu a cantora no seu Instagram.

O hoodie cor de rosa desta colaboração está a venda por €195 e as receitas das vendas revertem para a organização de Planeamento Familiar.