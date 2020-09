Mais de 30 curiosidades sobre a vida do príncipe Harry

Diana chamava-lhe ‘My little Spencer’ por causa do cabelo ruivo, herdado da família de Diana, os Spencer.

A sua paixão pela prática do polo começou bastante cedo. Foi com apenas 4 anos que começou a treinar em cima de um pónei.

Foi durante esse inverno de 1998 que Harry se apaixonou por África. Acompanhou o pai numa viagem ao Botswana e à África do Sul e teve a oportunidade de conhecer Nelson Mandela e as Spice Girls.

Quando começou a estudar em Eton, muitos dos colegas acharam-no snob. Harry teve dificuldades em conseguir notas boas e sofreu com as comparações que faziam com o irmão William.

A carreira militar de Harry começou no terceiro ano de Eton. No último ano conseguiu o título máximo de Cadete Oficial.

