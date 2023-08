Lizzo quebra silêncio e reage às acusações de assédio. "Sei que não sou a vilã"

A cantora norte-americana recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre as acusações de que tem sido alvo nos últimos dias por parte de três ex-dançarinas e também por parte da realizadora Sophia Nahli Allison, com quem trabalhou em 2019.



"Estes últimos dias têm sido extremamente difíceis e profundamente desapontantes. A minha ética de trabalho, os meus princípios morais e o meu respeito têm sido questionados. O meu caráter tem sido criticado. Normalmente, opto por não responder a alegações falsas, mas estas são tão inacreditáveis como parecem e são demasiado perigosas para não serem abordadas", começou por dizer.



Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e os media têm dito que sou nos últimos dias."



Lizzo termina a declaração ao referir como se sente à vontade com a sua sexualidade, mas que "não pode aceitar ou permitir" que isso seja usado para a fazer parecer algo que não é. "Não há nada que leve mais a sério que o respeito que nós, enquanto mulheres, merecemos neste mundo. Sei o que é ser body shamed todos os dias e nunca criticaria ou despediria uma funcionária por causa do seu peso", confessou.

Três das antigas dançarinas da cantora acusaram-na de assédio sexual, moral e laboral, de fat-shaming e ainda criar um ambiente hóstil de trabalho, após alegadamente ter despedido uma das bailarinas depois desta ter ganhado peso. Já foi mesmo apresentada uma queixa no Tribunal Superior de Los Angeles, no início da semana, que visa também a produtora Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) e uma pessoa descrita como "líder do elenco de dança", que se acredita ser a coreógrafa Shirlene Quigley.



Segundo a NBC News, Quigley está a ser acusada de fazer proselitismo (ou seja, tentar converter alguém a uma religião, partido ou causa específica), de simular atos sexuais à frente da equipa e de ridicularizar aqueles que fizeram sexo antes do casamento.



Após estas denúncias iniciais contra Lizzo, seguiram-lhe outras. A realizadora Sophia Nahli Allison relatou nas suas redes sociais a experiência de trabalho que teve com a artista, descrevendo-a como uma pessoa "arrogante, egocêntrica e cruel". Foi contratada para dirigir um documentário sobre a cantora, mas deixou o projeto após ter sido alegadamente maltratada.



"Em 2019, viajei um pouco com a Lizzo para ser a diretora do seu documentário. Saí depois de 2 semanas", afirmou Allison. "Fui tratada com tanto desrespeito por ela. Testemunhei como ela é arrogante, egocêntrica e cruel... O meu espírito disse-me para me afastar o mais rápido que pudesse e estou muito grata por ter confiado no meu instinto", relatou Sophia.



As acusações das ex-bailarinas dizem que Lizzo terá começado "a convidar os membros do elenco para se revezarem a tocar nos artistas nus, pegando em dildos retirados das vaginas das artistas e comendo bananas que saíam das vaginas das artistas", de acordo com a NBC News. Lizzo terá centrado a sua atenção em Arianna Davis, pressionando-a "a tocar nos seios de uma das mulheres nuas". O processo que deu entrada na justiça norte-americana afirma ainda que as festas pós-concertos de Lizzo eram rotineiras, mas não obrigatórias. Porém, aqueles que compareciam eram favorecidos pela cantora.



Lizzo é ainda acusada de criar um ambiente de trabalho hóstil e de vários os episódios de discriminação racial e religiosa. Segundo o depoimento, terá obrigado o grupo de dançarinos a treinar durante 12 horas consecutivas, sem pausas para ir à casa de banho, depois de os ter acusado de estarem alcoolizados.